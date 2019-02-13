video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 2.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالخانكة

الأربعاء، 13 فبراير 2019 08:21 م
ضبط 2.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالخانكة دواجن فاسدة- أرشيفية
كتب نيفين طه
إضافة تعليق

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية2.5 طن دواجن غير صالخة للاستهلاك الآدمى بمجزر بالخانكة،تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بقيام "مصطفى.م"27سنة، بإنشاء مجزر دواجن بدون ترخيص وعدم توافر الشروط الصحية داخل المجزر وقيامه بذبح وتجهيز الدواجن دون إشراف الطب البيطرى وتجميع وتخزين دواجن واجزاء دواجن منتهيه الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمى واعادة بيعها فى الأسواق لجمهور المستهلكين.

 

وبالتنسيق مع لجنة فنية من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية استهدفت المجزر محل التحريات، تم ضبط 2,500 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتبين من  تقرير الطب البيطرى، أن الكمية المضبوطة يوجد تغير بها فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الأمراض تهدد صناعة الدواجن.. خبراء: أنفلونزا الطيور على القمة.. استيراد المجمد وارتفاع مدخلات الصناعة والأدوية "خطر".. الخريطة الوبائية إنقاذ لاستثماراتها.. وحظر "الطيور الحية" يحتاج آليات واضحة لتطبيقه

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة