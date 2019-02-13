ضبط 2.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالخانكة

كتب نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية2.5 طن دواجن غير صالخة للاستهلاك الآدمى بمجزر بالخانكة،تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بقيام "مصطفى.م"27سنة، بإنشاء مجزر دواجن بدون ترخيص وعدم توافر الشروط الصحية داخل المجزر وقيامه بذبح وتجهيز الدواجن دون إشراف الطب البيطرى وتجميع وتخزين دواجن واجزاء دواجن منتهيه الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمى واعادة بيعها فى الأسواق لجمهور المستهلكين.

وبالتنسيق مع لجنة فنية من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية استهدفت المجزر محل التحريات، تم ضبط 2,500 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتبين من تقرير الطب البيطرى، أن الكمية المضبوطة يوجد تغير بها فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة التحقيق.