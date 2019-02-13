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ضبط 101 ألفا و817 هاربا من احكام وتحصيل 3 ملايين جنيه خلال يناير بالغربية

الأربعاء، 13 فبراير 2019 11:01 م
ضبط 101 ألفا و817 هاربا من احكام وتحصيل 3 ملايين جنيه خلال يناير بالغربية حبس -ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، على مدار شهر يناير  الماضي قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
 
 أسفرت عن ضبط101ألف و817هاربين من أحكام، منهم 33ألف 709حكم جزئي ومستأنف، و66ألف و742حكم فى غرامات، و1245حكم مخالفة، و115جناية، وتحصيل 3مليون و878ألف و780جنيها غرامات،  تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
 

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