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صور.. وزير الاسكان الجديد يعقد أول اجتماع له مع مسئولى الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات

الأربعاء، 13 فبراير 2019 06:11 م
صور.. وزير الاسكان الجديد يعقد أول اجتماع له مع مسئولى الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان الجديد
كتب أحمد حسن
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وصل، منذ قليل، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد، مقر وزارة الاسكان، وفور وصوله قرر عقد اجتماع مع نواب الوزير لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.
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وشدد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على سرعة استكمال المشروعات ومواجهة التحديات التى تقف أمام المشروعات، وخاصة القومية منها ويأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان والتى تتمثل فى سكن مصر وجنة والاسكان الاجتماعى.

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كما طالب الوزير بمراعاة التخطيط الجيد لكافة المشروعات ومراعاة تحقيق الاستدامة داخل المدن وتوفير حياة آدمية لكافة السكان.

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يذكر أن الدكتور عاصم الجزار، قد أكد فى أول تصريح له، عقب توليه منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع سد "نهر روفيجى"، الذى يُنفذه تحالف شركتى "المقاولون العرب" و"السويد إليكتريك" بدولة تنزانيا.

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وأوضح أن من أهم الملفات التى سيتم العمل بها فى هذه المرحلة متابعة تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يُعد أحد أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذا متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة المنفذة بالمدن الجديدة، والتى تسهم فى تحقيق أهداف الدولة فى التوسع العمرانى، وتوفير فرص للعمل والاستثمار.
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وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروعات توصيل خدمة الصرف الصحى بالقرى تأتى على أجندة الأولويات، نظراً لما لهذه المشروعات من أهمية لمواطنى هذه القرى.

 
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