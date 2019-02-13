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شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

الأربعاء، 13 فبراير 2019 03:30 م
شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019 الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتبت – منى ضياء
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شهد النصف الأول من السنة المالية الحالية (يوليوديسمبر) 2018/2019 تحقيق الموازنة للعديد من المؤشرات الإيجابية التى اعتبرها وزير المالية تعبر عن مستهدفات الحكومة وصندوق النقد الدولى، وتؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى، ومن أهم هذه المؤشرات:

 21 مليار جنيه فائض أولى فى النصف الأول (يوليوديسمبر) 2018/2019

3.6%  عجز الموازنة الكلى خلال النصف الأول من السنة المالية

207  مليارات جنيه فوائد وأعباء الدين تم سدادها فى النص الأول من السنة

19.5% على الأذون و18.5%على السندات متوسط الفائدة على أدوات الدين خلال النصف الأول

13.1 مليار دولار حجم اكتتاب الأجانب فى أدوات الدين المحلية حتى نهاية يناير

5.4% معدل النمو المتحقق خلال النصف الأول من السنة المالية

85% زيادة فى قيمة رسوم التنمية المتحققة خلال النصف الأول

7 مليارات جنيه حصيلة قانون إنهاء المنازعات وغرامات التأخير

304 مليارات جنيه إيرادات ضريبية متحققة بزيادة 28% عن الفترة المقارنة من العام الماضى

900 مليون دولار استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات المحلية فى يناير

 


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