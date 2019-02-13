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رئيس البرلمان: غدا التصويت على عدم إلغاء الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة

الأربعاء، 13 فبراير 2019 07:21 م
رئيس البرلمان: غدا التصويت على عدم إلغاء الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة على عبد العال
كتب محمود حسين
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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيصوت خلال جلسته غدا الخميس، على المادة الواردة فى طلب التعديلات الدستورية، المتعلقة بإلغاء الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بعد اعتراض النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس على إلغاء الهيئتين ومطالبته بالإبقاء عليها.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن طلب أكثر من خمس أعضاء المجلس لتعديل الدستور.

 

 

وقال النائب أسامة هيكل: "وضعت دساتير وتغير دساتير من أجل مصلحة الشعوب، وليست من أجل مصلحة أفراد وجهات، بالتالى هذا التعديل وضع لمصلحة الشعب والوطن وليس لمصلحة شخص بعينه ولا رئيس بعينه، مع كامل الاحترام لرئيس الجمهورية".

 

 

وتابع "هيكل": "التعديل الخاص بإلغاء المادتين 212 و213 من الدستور، المتعلقتين بالهيئتين الوطنيتين للصحافة وللإعلام، أسجل اعتراضى على هذا النص، فالهيئتين المملوكتين للدولة، لو ألغيتهم من يتولى إدارة أموال الهيئتين المملوكة للدولة، والأمر هنا ليس مرتبط بوجود وزير للإعلام، فيستطيع رئيس الجمهورية أن يعين وزير إعلام، مثل أى وزارة، لذا أطالب بالإبقاء على الهيئتين، وأطلب من رئيس المجلس أثناء المناقشة التصويت على الإبقاء على هاتين الهيئتين، وأنا تحدثت مع الأغلبية من النواب ويؤيدوا ذلك".

 

وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن الإلغاء سهل، والمحصور هو الإضافة، قائلا: "بالنسبة للحذف لا يعتبر ذلك تعديلا جديدا، وبالتالى غدا فى الجلسة العامة يتم التصويت على الإبقاء على الهيئتين، فلا يعتبر ذلك تعديلا جديدا، والقرار وفقا لتصويت الأغلبية".


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