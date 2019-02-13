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جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا حاول تهريب هواتف "أى فون" حول جسده

الأربعاء، 13 فبراير 2019 06:11 م
جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا حاول تهريب هواتف "أى فون" حول جسده الهواتف
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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تمكنت الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة عبد الحليم محمد مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من الرياض، اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة في راكب مصرى قادم من الرياض ونظرا لكثرة تردده وقدومه من دبي والرياض ترانزيت.

وبالعرض علي طارق سعيد مدير الجمرك بالإنابة قرر تشكيل لجنة من محمود عبد الرؤوف مأمور الجمرك بالخط الأخضر تحت إشراف أمل حسن مدير الحركة وتكليف محمد زايد مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا، وبتفتيش أمتعته الشخصية وتفتيشه ذاتيا تبين وجود  25 هاتف محمول ماركة آيفون ملفوفة بين طيات ملابسه وحول جسمه.

قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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تهريب

جمارك مطار القاهرة

أي فون




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