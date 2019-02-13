تنفيذ 1255 حكما متنوعا وضبط 108 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت من تنفيذ 1255 حكمًا متنوعًا منها 885 حكمًا جزئيا و44 حكم مستأنف و278 حكم غرامات و46 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9100 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 108 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.