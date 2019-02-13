تعرف على اشتراطات الحصول على الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك التنمية الصناعية، لدعم وتمويل وحدات سكنية جاهزة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك توفيرا لوحدات سكنية ملائمة للمواطنين من منخفضي الدخل وتحقيقا للاستقرار والعدالة الاجتماعية، جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام مساعد المحافظة.

ويشترط من الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية أن يكونوا متمتعين بالجنسية المصرية، وألا يتجاوز الدخل الشهري في حالة الاعزب عن ٣٥٠٠ جنية أو ٤٧٥٠ جنيه، في حالة المتزوج أو من لديه أسرة، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدات سكنية أو ارثها وأن لا يكونوا قد سبق لهم الحصول على دعم أو قرض تعاوني إسكاني ،مع العلم أنه إذا فقد أحد الزوجين لأحد الشروط يتسبب في رفض الآخر، وألا يتجاوز سن الراغب في الحصول على الوحدة عن ٥٠ عام ولا يقل عن ٢١ عام، وأن يكون المتقدم من أبناء محافظة الإسكندرية.

يذكر أن المساحة الإجمالية للوحدات السكنيه تتراوح من ٦٣م٢ حتى ٦٥م٢ وتم تحديد اسعارها على أساس سعر بيع الوحدات السكنية ١١٠ ألف جنية بابراج طوسون، أما سعر بيع الوحدات السكنية بكل من منطقة الكيلو ٢٦ ومنطقة أم زغيو يبلغ ٦٥ ألف جنيه، ويقوم المتقدم بسداد دفعة حجز مقدمة للمحافظة، ثم سداد دفعة استلام تدفع عند التعاقد لبنك التنمية الصناعية، كما يتم سداد مبلغ ٢٪ من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بخلاف ثمن الوحدة مقابل المصروفات الإدارية ويتم تحصيلها بالبنك .

كما وقع قنصوة، بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية برئاسة ماجد فهمي، أحدهما لتمويل تكلفة توصيل خدمات المرافق من غاز طبيعي، ومياه الشرب، وصرف صحي، وكهرباء سواء للمساكن أوالوحدات التجارية بأقل عائد ممكن وعلى فترات زمنية تصل إلى سبع سنوات مما يجعل القسط فى مقدرة المواطن محدود الدخل، حيث يعمل البروتوكول على تمويل ٧٥٪ من تكلفة توصيل الغاز للمخابز البلدية، وتمويل تكلفة توصيل الغاز للوحدات الصناعية وفقا للبروتوكول مع شركة ناتجاس، وذلك تحت مظلة مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

أما بروتوكول التعاون الأخر فيهدف لتوفير كافة الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق والمجمعات الصناعية بنطاق المحافظة، حيث يضع البنك كافة إمكانياته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة بكافة التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية الشاملة التي تتطلبها تلك المشروعات للتوسع في الإنتاج وتغطية احتياجات السوق من مختلف السلع.

وسيتم الاهتمام بالمشروعات المنتجة لسلع بديلة للمستورد توفيرا للنقد الأجنبي وأيضا المشروعات الموجهة للتصدير من خلال تقديم تسهيلات للمشروعات الصغيرة بعائد ٥٪، وللمشروعات المتوسطة بعائد ٧٪ ،وفقا للشروط والضوابط التي حددها البنك المركزي والبرامج الائتمانية الأخرى لدى البنك.

حضر توقيع البروتوكول احمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة.