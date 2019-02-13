تصدع 10منازل بمنطقة سوق اللبن بالمحلة وإصدار قرارات إزالة لعدد منها

الغربية – عادل ضرة

شهد شارع ابو القاسم بمنطقة سوق اللبن بالمحلة، تصدع 10منازل وحدوث ميول بها بسبب التربة الرخوة، وقرر المهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة، تشكيل لجنة هندسية عاجلة من حى اول المحلة برئاسة المحاسب مسعد داود رئيس الحي، لمعاينة المنازل، وتبين حدوث ميول بها، لكون التربة رخوة.

وتم على الفور استصدار قرارات إزالة لعدد منها، وقرارات ترميم لباقى المنازل، وتم رفع تقرير مفصل بشأن المنازل وما تم تنفيذه للواء هشام السعيد محافظ الغربية.

يذكر أن مناطق سوق اللبن وأبو شاهين وصندفا بالمحلة من المناطق العشوائية، والتى إدراجها فى خطة تطوير العشوائيات، والتى بدأت منذ عام، لتطوير البنية التحتية والمرافق بهذه المناطق، للقضاء على العشوائيات بمدينة المحلة.