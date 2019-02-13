الحكومة الأمريكية تسجل 14 مليار دولار عجزا فى الميزانية فى ديسمبر

واشنطن (رويترز)

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا فى الميزانية بلغ حوالى 14 مليار دولار فى ديسمبر كانون الأول، مع تراجع الإيرادات فى أعقاب التخفيضات الضريبية التى استحدثت العام الماضي، وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 11 مليار دولار.

ويبدو أن قوة سوق الوظائف فى أمريكا تغذى النمو الاقتصادى هذا العام وهو ما من شأنه أن يزيد إيرادات الميزانية. ويعتقد خبراء اقتصاديون أن بعضا من قوة الاقتصاد ناتجة عن تخفيضات ضريبية بدأ سريانها فى بداية 2018.

لكن الميزانية الاتحادية سجلت عجزا بلغ 319 مليار دولار منذ بدأت السنة المالية فى أكتوبر ، مقارنة مع عجز قدره 225 مليار دولار فى الفترة نفسها قبل عام.

والبيانات التى نشرت اليوم جاءت متأخرة شهرا عن الموعد المقرر بسبب إغلاق جزئى للحكومة الاتحادية استمر 35 يوما فى ديسمبر ويناير.

وقالت وزارة الخزانة إن الانفاق الاتحادى فى ديسمبر بلغ 326 مليار دولار، منخفضا 7 بالمئة عن الشهر نفسه فى 2017، فى حين بلغت الإيرادات 313 مليار دولار بانخفاض قدره 4 بالمئة.