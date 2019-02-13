video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:44 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تخاطب 5 شركات لإرسال محاضر اجتماع الجمعيات العامة الموثقة

الأربعاء، 13 فبراير 2019 06:22 م
البورصة تخاطب 5 شركات لإرسال محاضر اجتماع الجمعيات العامة الموثقة محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، التنبيه على 5 شركات بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا.
 
وتضمنت قائمة الشركات المخاطبة وهى شركة بى انفستمنتس القابضة، المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى، القلعة للاستشارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، حيث لم تقم الشركات بإرسال محاضر اجتماع الجمعيات العامة الموثقة من الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أيام عمل.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة القيد توافق على زيادة رأس المال المرخص لـ"راية" إلى 5 مليارات جنيه

لجنة القيد بالبورصة توافق على تخفيض رأس مال "ليفت سلاب"

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

لجنة القيد

بورصة

بورصه




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة