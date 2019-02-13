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البنتاجون: المحادثات مستمرة مع بولندا بشأن زيادة القوات الأمريكية

الأربعاء، 13 فبراير 2019 05:05 م
البنتاجون: المحادثات مستمرة مع بولندا بشأن زيادة القوات الأمريكية عناصر من الجيش الامريكى
وارسو (رويترز)
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قال إريك باهون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع بولندا بشأن أى زيادة فى عدد القوات الأمريكية وإن المحادثات مستمرة بينهما بشأن هذه المسألة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ذكر العام الماضى، أن واشنطن تنظر فى طلب وارسو بشأن وجود عسكرى أمريكى دائم على أراضى بولندا شريكة الولايات المتحدة فى حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أنه يشارك بولندا فى مخاوفها بشأن احتمال وقوع عدوان روسى عليها.

وقال باهون فى بيان "أى تكهن بشأن زيادة عدد القوات أو التوصل إلى اتفاقات فى هذه المرحلة لا أساس له". وأضاف "لم يتم التوصل إلى أى اتفاق. نواصل المناقشات وسنعلن نتائج محادثاتنا فى الوقت المناسب".

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز نقلت اليوم الأربعاء عن السفيرة الأمريكية لدى بولندا جورجيت موسباكر قولها إن عدد القوات سيزيد.

وأضافت الصحيفة أنه لدى سؤالها عما إذا كانت الزيادة بالمئات أم الآلاف، ردت قائلة "ستكون كبيرة. أكثر من مئة (وربما) مئات".

ويزور وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بولندا اليوم الأربعاء ضمن جولة فى وسط أوروبا هذا الأسبوع ومن المقرر أن يرأس مؤتمرا دوليا عن الشرق الأوسط فى وارسو.

 


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البنتاجون

المحادثات مستمرة

بولندا

زيادة القوات الأمريكية




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