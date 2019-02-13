إصابة تلميذة بكسور لسقوطها من الطابق الثالث بعد الفسحة بمدرسة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

تعرضت تلميذة بالصف الثالث الابتدائى للسقوط من الشباك بالطابق الثالث بمدرسة عزبة راغب للتعليم الأساسى، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية بمحافظة الغربية، مما أسفر عن إصاباتها بكسور متفرقة، ودخولها فى غيبوبة، وتم نقلها لمستشفى المحلة العام.

كانت التلميذة قد صعدت لفصلها بالمدرسة، بعد انتهاء الفسحة المدرسية، وأثناء وقوفها بالشباك اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث أرضا، وتم على الفور إحضار الاسعاف ونقلها لمستشفى المحلة العام، وتبين إصابتها بكسور متفرقة بالجسد.

وقامت هالة الباجورى مدير إدارة غرب المحلة التعليمية، بإخطار الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالواقعة، وأمر بمتابعة الحالة الصحية للتلميذة وإخطار اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بما تم بشأنها.