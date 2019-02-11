"5 سنوات دراسة وسنتين تدريب".. تعرف على أهداف قانون الطب قبل موافقة البرلمان

كتب محمد مجدى السيسى

يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، فى الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال،ـ كما هو موضح بتقرير جدول الجلسات، الصادر عن الأمانة العامة للبرلمان.

ويستعرض "اليوم السابع" أهداف المشروع كما وردت فى تقرير لجنة الصحة:



1. الغاية من مشروع القانون المشار إليه هو أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى، من خلال تعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلاً من ست سنوات، لتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

2. أن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلاً من سنة واحدة.

3. ضرورة إجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى الأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده فى سجلات وزارة الصحة.