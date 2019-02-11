والد طفل بتر ذراعه صعقا بالكهرباء بكفر الشيخ يطالب بالتحقيق فى الواقعة

تعددت وقائع الإهمال والتى راح ضحيتها العديد من الأهالى ومن بين صور الإهمال تعرض طفل بقرية منشأة على، التابعة لمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، لصعق كهربائى، أدى لبتر ذراعه عقب تحويله من مستشفى سيدى سالم المركزى، لمستشفى طنطا الجامعى، بعد محاولات لم تنجح فى الإبقاء على ذراع الطفل ولكن تم بتره، لإهمال موظفى شركة الكهرباء، لتركهم كشك كهرباء مفتوح بالقرية، دون التأكد من غلقه بعد انتهائهم من أعمال صيانة محول الكهرباء، وعندما اقترب منه الطفل صعق بالكهرباء.

قال حمدى الصعيدى، عامل يومية، إن طفله "على" 5 سنوات، كان يلهو مع أقرانه فى الشارع، وعندما وجد كشك الكهرباء مفتوح دخله، فصعقته الكهرباء بشدة، مما أدى لإصابته فى ذراعه، وإصابات أخرى، وألقى على الأرض فى ظل رعب وفزع الأطفال، وفزع الأهالى على صوتهم، وتوجهوا للكشك، فوجدوا نجله ملقى على الأرض، وتم نقله إلى مستشفى سيدى سالم لمركزى، وحاولوا إسعافه، بوضعه فى قسم العناية المركزة، لتلقى العلاج، لخطورة حالته الصحية.

وأضاف الصعيدى، نقلت سيارة الإسعاف نجله لمستشفى طنطا الجامعى، وحاول الأطباء إيجاد حل لعلاج نجله دون بتر ذراعه ولكن باءت المحاولات بالفشل، وتم بتر ذراعه، متسائلا ما ذنب نجله أن يفقد ذراعه بسبب إهمال موظفين، مؤكدا أنه حرر محضرا بمركز شرطة سيدى سالم حمل رقم 798 لسنه 2019 إدارى سيدى سالم، واتهم فيه المسئولين بالكهرباء والموظفين بالإهمال، الذى تسبب فى بتر ذراع نجله، مطالبا بمحاسبة المقصرين الذين تسببوا فى وضع ابنه بين الحياة والموت.

وقال صالح الروينى، من أهالى القرية، إن والد الطفل يعمل عاملا فى جمع الخردة، يوفر قوت يوم أسرته بالكاد، ولا يوجد لديه ما ينفقه على نجله الطفل الصغير الذى فقد ذراعه بسبب إهمال موظفين فى الكهرباء، لم يتأكدوا من غلق كشك الكهرباء بعد الانتهاء من أعمال الصيانة به، مطالبا بسرعة إجراء تحقيق فى الواقعة، ومساعدة والد الطفل فى علاجه وتعويضه عن الكارثة التى أصابته وأصابت نجله، متسائلا إلى متى سيظل الإهمال الذى يتسبب فى فقد الأطفال.