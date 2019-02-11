نيويورك تايمز: سياسات كلوبتشر المعتدلة ستجذب شريحة واسعة من الناخبين بـ2020

كتبت: إنجى مجدى

علقت صحيفة "نيويورك تايمز"، على إعلان إيمى كلوبتشر، السيناتور الديمقراطية عن ولاية مانيسوتا، خوضها السباق نحو الفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لها للانتخابات الرئاسية 2020، قائلة إنها تأمل أن تكون سياساتها المعتدلة وجذورها من الغرب الأوسط الأمريكى، سبيل لاستقطات شريحة واسعة من الناخبين فى الأوقات المثيرة للجدل.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأثنين، إن كلوبتشر قالت إنها كرئيس ستقوم "بالتركيز على إنجاز الأمور" وإبطال بعض سياسات الرئيس ترامب، وأكدت أنها فى أول يوم لها فى منصبها ستنضم الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ.

وأوضحت فى إعلانها إنه "لوقت طويل، كان القادة فى واشنطن يجلسون على الهامش بينما يحاول آخرون التفكير فيما يجب فعله حيال اقتصادنا المتغير وتأثيره على حياتنا، وما يجب فعله بشأن الطبيعة المدمرة للتكنولوجيات الجديدة، وعدم المساواة فى الدخل، والسياسة، الانقسامات الجغرافية وتغير المناخ والاضطراب فى عالمنا". وتابعت "دعونا نتوقف عن رؤية هذه العقبات على أنها عقبات فى طريقنا".

كلوبتشر (58 عاما)، كانت أعلنت فى نوفمبر الماضى، عقب انتخابات التجديد النصفى بآيام، " إنها "لا تزال تدرس" الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، لكنها لم تتوصل لقرار بعد حول الأمر. وتقول الصحيفة إن السيناتور الديمقراطية فازت فى انتخابات التجديد النصفى الأخيرة بولاية ثالثة فى منصبها وتعد وجها "تقدميا معتدلا" فى أوساط الحزب الديمقراطى.