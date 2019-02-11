video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 فبراير 2019 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11-2-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 11 فبراير 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11-2-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية صلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين  فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 

 مواقيت الصلاة فى القاهرة

 
الفجر 5:11   ص
 
الظهر 12:09 ص
 
العصر 3:16
 
المغرب 5:40
 
العشاء 6:58
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

 
الفجر 5:16 ص
 
الظهر 12:14
 
العصر 3:19
 
المغرب 5:43 م
 
العشاء 7:02 م
 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 
الفجر 5:07
 
الظهر 12:05 م
 
العصر 3:11 م
 
المغرب 35: 5 م
 
العشاء 6:54 م
 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

 
الفجر 4:58 ص
 
الظهر 11:57
 
العصر 3:07
 
المغرب 5:31 م
 
العشاء 6:47 م
 
 

 مواقيت الصلاة فى أسوان

 
الفجر 5:03 ص
 
الظهر 12:03 ص
 
العصر 3:16 م
 
المغرب 5:41 م
 
العشاء 6:55
 
 
 

 ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 

مكة

 
الفجر 5:32 ص
 
الظهر 12:35 م
 
العصر 3:51 م
 
المغرب 6:19 م
 
العشاء 7:29 م
 
 
 

المدينة المنورة

 
 
الفجر 5:35 ص
 
الظهر 12:35 م
 
العصر 3:48 م
 
المغرب 6:17 م
 
العشاء 7:27 م
 
 

الرياض

 
 
الفجر 5:07 ص
 
الظهر 12:07 ص
 
العصر 3:20 م
 
المغرب 5:48 م 
 
العشاء 6:59 م
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

 
الفجر 4:56
 
الظهر 11:54 م
 
العصر 3:02 م
 
المغرب 5:27
 
العشاء 6:43 م
 
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

 
الفجر 5:36 ص
 
الظهر 12:37 م
 
العصر 3:50 م
 
المغرب 6:14 م
 
العشاء 7:29 م
 
 

 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

 
الفجر 5:45 ص
 
الظهر 12:42 م
 
العصر 3:43 م
 
المغرب 6:07 م 
 
العشاء 7:28
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت

 
الفجر 5:04 ص
 
الظهر 12:02 ص
 
العصر 3:10 م
 
المغرب  5:34 م
 
العشاء 6:51 م
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10/2/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة