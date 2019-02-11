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"مواد البناء" بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع كازاخستان لبحث فرص تصدير واستثمار

الإثنين، 11 فبراير 2019 02:00 ص
"مواد البناء" بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع كازاخستان لبحث فرص تصدير واستثمار كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات
كتبت – منى ضياء
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قال كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الغرفة بصدد توقيع بورتوكول تعاون مع غرفة مواد البناء بدولة كازاخستان، والتى طلب من نظيرتها المصرية التعاون لبحث الفرص الاستثمارية وفرص التصدير للشركات المصرية هناك.
 
وأضاف الدسوقى لليوم السابع، أنه التقى قنصل كازخستان، ومن المقرر عمل زيارة للشركات المصرية ومركز تحديث الصناعة هناك، لبحث الفرص الاستثمارية والتصديرية وفتح سوق جديدة هناك، لافتا أن الغرفة فى مراحل متقدمة من المباحثات فى هذا الشأن.
 
وكانت غرفة مواد البناء وقعت بروتوكول تعاون مع الغرفة الليبية لمشاركة الشركات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا، والمقدر تكلفتها بـ100 مليار دولار حسب تقديرات الغرفة الليبية، تسعى الشركات المصرية لاقتناص الجانب الأكبر من الفرص التصديرية سواء للسلع وحتى العمالة حيث تحتاج عملية إعادة الإعمار لمشاركة حوالى 3 ملايين عامل.

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