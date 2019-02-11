من العام للعام تراجعات مستمرة.. تعرف على رحلة هبوط "التضخم" خلال 14 شهرا

كتبت- هبة حسام

منذ شهر ديسمبر 2017، وبدأ معدل التضخم السنوى فى التعافى من آثار قرار تحرير سعر الصرف التى لحقت به على مدار الفترة من ديسمبر 2016 وحتى نوفمبر 2017، حيث شهد "مؤشر الأسعار" تراجعات متتالية نقلته من خانة الثلاثينات والتى كان وصل إليها عقب قرار "التعويم" الذى تم فى نوفمبر 2016، إلى خانة العشرينات بدءا من شهر نوفمبر 2017، ثم إلى خانة العشرات ابتداءا من شهر يناير 2018.

وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، على مدار الفترة الماضية والتى كان آخرها أمس الأحد المعلن خلالها معدل التضخم لشهر يناير 2019، يقدم "اليوم السابع" رحلة هبوط "مؤشر الأسعار/ التضخم" على المستوى السنوى "مقارنة شهر بمثيله من العام السابق"، والتى بدأت منذ شهر نوفمبر 2017 ومستمرة حتى الآن، فيما سجل معدل التضخم فى شهر أكتوبر 2017 - قبل بدء رحلة الهبوط - 31.8% وهو آخر شهر وصل خلاله "التضخم" لمعدل فى خانة الثلاثيات.



