مميش: عبور 154 سفينة قناة السويس بحمولة 10.2 مليون طن خلال 3 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ3 أيام الماضية، من الجمعة حتى أمس الأحد، عبور 154 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 10.2 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن قناة السويس تعزز ريادتها للطرق الملاحية حول العالم وتأكيد أنها القناة الأم عالميًا عبر مواصلة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة فى أعداد وحمولات السفن العابرة، مُستفيدة من مشروعات التطوير العملاقة التى حرصت على تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذى حظى بدعم القيادة السياسية والتفاف شعبى باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التى تقود قاطرة التنمية لمصرنا الحبيبة.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 56 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم السبت 42 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، فيما عبرت أمس الأحد، قناة السويس 56 سفينة، بحمولة 3.7 مليون طن سفن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ3 أيام الماضية إلى 154 سفينة بحمولة 10.2 مليون طن.