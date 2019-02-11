video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 فبراير 2019 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مفوضية انتخابات تايلاند ترفض ترشح شقيقة الملك لرئاسة الوزراء

الإثنين، 11 فبراير 2019 11:35 ص
مفوضية انتخابات تايلاند ترفض ترشح شقيقة الملك لرئاسة الوزراء ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن
رويترز
إضافة تعليق

رفضت مفوضية الانتخابات فى تايلاند اليوم الاثنين ترشح شقيقة ملك البلاد لمنصب رئاسة الوزراء وهو الترشح الذى أثار حفيظة الملك ماها فاجيرالونكورن واعتبره "غير ملائم".

وأصدرت المفوضية قائمة مرشحى الأحزاب للمنصب دون اسم الأميرة أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافادى (67 عاما) الأخت الكبرى للملك.

وقالت المفوضية فى بيان إن على أفراد الأسرة الملكية "الترفع عن السياسة" وبالتالى لا يمكنهم "شغل أى مناصب سياسية" وهو ما اتسق مع تصريحات صدرت عن الملك يوم الجمعة.

وكانت الأميرة قد قبلت ترشيح حزب (تاى راكسا تشارت) لها للمنصب وهو حزب مؤلف من أنصار رئيس الوزراء المخلوع السابق تاكسين شيناواترا.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تايلاند ستفرج عن لاعب كرة بحرينى لاجئ بعد إسقاط طلب تسليمه

مفوضية الانتخابات فى تايلاند تقرر مصير أميرة ترشحت لرئاسة الوزراء

تايلاند

انتخابات تايلاند

الأميرة أبولراتانا راجاكانيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

وزير خارجية المغرب: حكمة السيسى ستعطى دفعة قوية للاتحاد الإفريقى

وزير خارجية المغرب: حكمة السيسى ستعطى دفعة قوية للاتحاد الإفريقى

نفس الشىء ولكنكم تحبون المشاهير.. قارئ: أنا نسخة من حسونة.. وآخر يرسل صورته معلقا: قولولى أشبه مين؟.. ورضا: ثقة فى الله محمد رمضان.. وشبيه الجسمى عاوز يغنى.. ومحمود: أنا بقول فان ديزل والناس بتقولى إسماعيل يس

نفس الشىء ولكنكم تحبون المشاهير.. قارئ: أنا نسخة من حسونة.. وآخر يرسل صورته معلقا: قولولى أشبه مين؟.. ورضا: ثقة فى الله محمد رمضان.. وشبيه الجسمى عاوز يغنى.. ومحمود: أنا بقول فان ديزل والناس بتقولى إسماعيل يس

كيف حكم المرضى النفسيون العالم؟ ستالين قتل شعبه بسبب نوبات الهوس.. هيستيرية نيرون جعلته يقتل ويحرق أهله.. هتلر كان مدمنا ومضطربا نفسيا.. وحكام مصلحون عانوا الاكتئاب.. أبرزهم أبراهام لينكولن ومارتن لوثر كينج

كيف حكم المرضى النفسيون العالم؟ ستالين قتل شعبه بسبب نوبات الهوس.. هيستيرية نيرون جعلته يقتل ويحرق أهله.. هتلر كان مدمنا ومضطربا نفسيا.. وحكام مصلحون عانوا الاكتئاب.. أبرزهم أبراهام لينكولن ومارتن لوثر كينج

عمرو وردة أفضل لاعب محترف بالدورى اليونانى فى 2018 .. صور

عمرو وردة أفضل لاعب محترف بالدورى اليونانى فى 2018 .. صور

جوجل تطرح تحديثا جديدا لـ Gmail على الويب.. يضيف قائمة "كليك يمين"

جوجل تطرح تحديثا جديدا لـ Gmail على الويب.. يضيف قائمة "كليك يمين"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة