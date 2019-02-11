مفوضية انتخابات تايلاند ترفض ترشح شقيقة الملك لرئاسة الوزراء

رويترز

رفضت مفوضية الانتخابات فى تايلاند اليوم الاثنين ترشح شقيقة ملك البلاد لمنصب رئاسة الوزراء وهو الترشح الذى أثار حفيظة الملك ماها فاجيرالونكورن واعتبره "غير ملائم".

وأصدرت المفوضية قائمة مرشحى الأحزاب للمنصب دون اسم الأميرة أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافادى (67 عاما) الأخت الكبرى للملك.

وقالت المفوضية فى بيان إن على أفراد الأسرة الملكية "الترفع عن السياسة" وبالتالى لا يمكنهم "شغل أى مناصب سياسية" وهو ما اتسق مع تصريحات صدرت عن الملك يوم الجمعة.

وكانت الأميرة قد قبلت ترشيح حزب (تاى راكسا تشارت) لها للمنصب وهو حزب مؤلف من أنصار رئيس الوزراء المخلوع السابق تاكسين شيناواترا.