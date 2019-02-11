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مدير معهد بحوث البترول: جمهورية تشاد ضيف شرف المؤتمر الدولى الـ 22

الإثنين، 11 فبراير 2019 02:08 ص
مدير معهد بحوث البترول: جمهورية تشاد ضيف شرف المؤتمر الدولى الـ 22 الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول
كتب وائل ربيعى
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هنأ معهد بحوث البترول الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى وذلك يعد تتويجًا لجهود الرئيس السيسى وسياساته الحكيمة لتعزيز التعاون الأفريقى وتوطيد العلاقات الأفريقية، وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائه، فضلًا عن تدعيم التعاون على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيدين الاقتصادى والتجارى، فى ضوء الأولوية المتقدمة التى تحظى بها القضايا الأفريقية فى السياسة الخارجية المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح المعهد، فى بيان له، أنه هذه الجهود تم تقديرها من قادة الدول الأفريقية الشقيقة ومنح مصر والرئيس الثقة فى تحقيق آمال وتطلعات القارة السمراء لتحقيق الأمن والاستقرار والبناء والتنمية من خلال تبنى أولويات أجندة 2063 للمشاريع الرائدة للتحول الصناعى والتكنولوجى القائم على العلوم والتكنولوجيا والابتكار والموارد الطبيعية.

من جانبه أعرب الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصرى عن سعادته البالغة لهذا القرار، موضحا أنه أبرم العديد من البرتوكولات فى الفترة السابقة مع العديد من دول القارة السمراء مثل تشاد و السودان و الكونغو وتم تفعيل البرتوكولات من خلال تدريب أكثر من 200 طالب من كوادر وزارة البترول التشادية فى معهد بحوث البترول، حيث تم تخريج 4 دفعات حتى الآن فى مختلف المجالات لتأهيلهم لدخول سوق النفط التشادى وذلك إيمانا من المعهد بأن تحقيق النجاحات يأتى من خلال تحقيق طموحات الشباب الذين يمثلون نحو 60% من عدد سكان القارة.

وأشار إلى أن جمهورية تشاد ستكون ضيف شرف المؤتمر الدولى الثانى والعشرين عن البترول والثروة المعدنية والتنمية والذى سيعقد فى الشهر الجارى بالاضافة لاستضافة العديد من سفارات دول القارة، معلنا أن المعهد على أتم الاستعداد لدعم جهود الدولة لتنمية المجتمع ورفعة شأن الوطن.


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