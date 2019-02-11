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محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية

الإثنين، 11 فبراير 2019 11:19 ص
محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية جانب من اجتماع محافظ قنا
قنا - وائل محمد
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ترأس اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إجتماع مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، بحضور الأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور عبد الفتاح تركى عميد المعهد، والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تجديد مجلس الإدارة الحالى الدكتور عبد الفتاح تركى أميناً للمجلس، كما تم التصديق على الخطة الدراسية للفصل الدراسى الثانى والموافقة على انتداب عدد من أعضاء هيئة التدريس لدعم العملية التعليمية داخل المعهد، ووافق المجلس على تطبيق النظام الإلكترونى لنظام الامتحانات بالفصل الدراسى الثانى، كما وافق على تفعيل وحدة الجودة، وكذا شراء بعض المستلزمات للمعهد .
 
كما ناقش مجلس الإدارة القرارات المالية للمعهد خلال الفترة من 18/2019 وحتى 31/1/2019، وأشار محافظ قنا إلى أهمية زيادة الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على المشاركة فى العمل المجتمعى، وأكد على اهتمامه بدعم العملية التعليمية داخل المحافظة لتوفير مناخ دراسى جيد للطلاب من أبناء قنا والمحافظات الأخرى يساعدهم فى تحقيق التفوق والتميز العلمى .

 


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