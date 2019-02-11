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صور.. وزير النقل من أسوان: نقل 251 حاوية بوزن 14 ألف طن فى محطة السد العالى

الإثنين، 11 فبراير 2019 10:23 ص
صور.. وزير النقل من أسوان: نقل 251 حاوية بوزن 14 ألف طن فى محطة السد العالى وزير النقل يتفقد محطة السد العالى
أسوان – عبدالله صلاح ـ ندى سليم
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أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، أن محطة السد العالى لنقل البضائع والركاب نجحت فى نقل حاويات بإجمالى 251 حاوية بوزن يصل إلى 14400 طن، خلال الفترة من مارس وحتى شهر أكتوبر الماضي.

وأشار الوزير، خلال جولة تفقدية بمحطة السد العالى بمحافظة أسوان، اليوم، إلى أن الحاويات تم نقلها من ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية وحتى محافظة أسوان، مؤكدا أن محطة السد العالى ستتحول إلى منطقة لوجستية هامة لتبادل البضائع بين مصر والسودان لتقليل نقل الحاويات عبر الطرق السريعة واستبدالها بالسكة الحديد، حيث تشمل تجديد وتطوير المحطة وتزويدها بعربات جديدة مخصصة حديثا لنقل الحاويات

واستمع الوزير لشرح من المهندس حسين الرشيدي، رئيس هيئة السكة الحديد للمنطقة الجنوبية، حول محطة السد العالى وخطة تطويرها

يأتى ذلك خلال جولته بمحافظة أسوان صباح اليوم، والتى تشمل زيارة محطة السد العالي، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزير النقل السودانى

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