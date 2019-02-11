صور.. مظاهرات بـ"البالطو الأبيض".. أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

خرجت مسيرة ضمت عددا من الأطباء فى فنزويلا، بجوار مستودع تخزين المساعدات الإنسانية للتنديد بالأوضاع المأساوية فى البلاد، التى تشعر بمعاناة مكتملة الأركان فى هذا البلد اللاتينى النفطى، والتى اندلعت شرارتها الأولى بسبب الخلافات المحتدمة بين المعارضة والرئيس نيكولا مادورو، والتى كان لها تداعيات اقتصادية سلبية لتسجل معدلات التضخم ما يزيد على 2500% وسط موجة جنونية فى ارتفاع الأسعار وغياب شبه تام للسلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة، بعدما نصب زعيم المعارضة نفسه رئيسا للبلاد واعترفت به 40 دولة، واعتبر رئيس المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، أن عدم سماح الجيش الداعم للرئيس نيكولاس مادورو، بدخول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا "جريمة ضد الإنسانية"، مضيفا أن العسكريين "تحولوا إلى جلادين".

وقال جوايدو الذي اعترفت به نحو 40 دولة رئيسا، الأحد: "على النظام أن يدرك أن هناك مسؤوليات لا بد من تحملها. إنها جريمة ضد الإنسانية يا حضرات المسؤولين في القوات المسلحة".

وجاء كلام جوايدو بعيد مشاركته في قداس بكنيسة تقع في حي لاس مرسيدس شرقي كراكاس، برفقة زوجته فابيانا روزاليس وطفلتهما البالغة من العمر 20 شهرا.



أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية



أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية



أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية



أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية



أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية



أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية



أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية



أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية



أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية