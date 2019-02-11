video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 فبراير 2019 02:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرات بـ"البالطو الأبيض".. أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية

الإثنين، 11 فبراير 2019 02:02 ص
صور.. مظاهرات بـ"البالطو الأبيض".. أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

خرجت مسيرة ضمت عددا من الأطباء فى فنزويلا، بجوار مستودع تخزين المساعدات الإنسانية للتنديد بالأوضاع المأساوية فى البلاد، التى تشعر بمعاناة مكتملة الأركان فى هذا البلد اللاتينى النفطى، والتى اندلعت شرارتها الأولى بسبب الخلافات المحتدمة بين المعارضة والرئيس نيكولا مادورو، والتى كان لها تداعيات اقتصادية سلبية لتسجل معدلات التضخم ما يزيد على 2500% وسط موجة جنونية فى ارتفاع الأسعار وغياب شبه تام للسلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة، بعدما نصب زعيم المعارضة نفسه رئيسا للبلاد واعترفت به 40 دولة، واعتبر رئيس المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، أن عدم سماح الجيش الداعم للرئيس نيكولاس مادورو، بدخول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا "جريمة ضد الإنسانية"، مضيفا أن العسكريين "تحولوا إلى جلادين".

وقال جوايدو الذي اعترفت به نحو 40 دولة رئيسا، الأحد: "على النظام أن يدرك أن هناك مسؤوليات لا بد من تحملها. إنها جريمة ضد الإنسانية يا حضرات المسؤولين في القوات المسلحة".

وجاء كلام جوايدو بعيد مشاركته في قداس بكنيسة تقع في حي لاس مرسيدس شرقي كراكاس، برفقة زوجته فابيانا روزاليس وطفلتهما البالغة من العمر 20 شهرا.

أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية (1)
أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية 

 

أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية (2)
أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية 

 

أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية (3)
أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية 

 

أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية (4)
أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية 

 

أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية (5)
أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية 

 

أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية (6)
أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية 

 

أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية (7)
أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية 

 

أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية (8)
أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية

 

أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية (9)
أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية 

 

أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية (10)
أطباء فنزويلا يحتجون بسبب الأوضاع المأساوية 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل ستضحى الصين بأيديولوجيتها للمساعدة فى إعادة بناء فنزويلا؟

شاهد.. سقوط نيزك من السماء يشعل الشبكات الاجتماعية فى فنزويلا

روسيا تعد مشروع قرار خاص لمجلس الأمن الدولى حول فنزويلا

مظاهرات البالطو الأبيض

الأطباء فى فنزويلا

أخبار فنزويلا

الأزمة فى فنزويلا

الأوضاع المأساوية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة