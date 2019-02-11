صور.. محافظ المنوفية يتابع المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى لطلاب المدارس

المنوفية - محمد فتحى

تفقد صباح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، مدرسة الشهيد المقدم ياسر فريج الثانوية الجديدة للبنات بشبين الكوم، لمتابعة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى لطلاب المدارس الثانوية، بحضور وكيل وزارة الصحه ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئة التأمين الصحى بالمنوفية ورئيس مركز ومدينة شبين الكوم .

حيث أوضح مدير هيئة التأميين الصحى بالمنوفية، على أن المبادرة إنطلقت يوم السبت 9/2/2019 وتستمر لمدة 50 يوم حتى 31/3/2019 للكشف المبكرعن فيروس سى والقضاء علية لطلبة المدارس الثانوية العامة والأزهرية وطلاب الدبلومات الفنية والتمريض، مشيراً إلى أن المستهدف من الحملة 182 ألف طالب بإجمالى 405 مدرسة على مستوى المحافظة ، وأكد على أنه لا بد من موافقة ولى أمر الطالب لإجراء الفحص وإتباع السرية التامة فى عرض النتائج وعلاج الحالات الإيجابية بالمجان .

ومن جانبه دعا محافظ المنوفية الجميع بالتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد للقضاء تماماً على فيروس سى مشيراً إلى أنة تبنى الأوطان على الأصحاء ، وأكد على متابعة تنفيذ المبادرة بالمدارس على مدار الساعة ، موجهاً كافة الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات التى تعوق تنفيذ المبادرة وزيادة توعية المواطنين بأهداف المبادرة وتحقيق المستهدف منها .

وفى سياق متصل تفقد محافظ المنوفية مدرسة المساعى المشكورة الإعدادية القديمة للبنات بشبين الكوم حيث تفقد بعض الفصول الدراسية للإطمئنان على سير العملية التعليمية وإنتظام حضور الطلاب وأدار حوار مفتوح مع الطلاب حثهم على ضرورة الجد والإجتهاد والتحلى بأخلاق العلم كما حثهم على حب الوطن والإنتماء إليه ووجه مدير المدرسة بالإهتمام بنظافة وتجميل المدرسة بالتنسيق مع مجلس الأمناء حفاظاً على المظهر الحضارى العام .



محافظ المنوفية يتفقد حملة القضاء على فيروس سى لطلاب المدارس



محافظ المنوفية يتفقد حملة القضاء على فيروس سى لطلاب المدارس



محافظ المنوفية يتفقد حملة القضاء على فيروس سى لطلاب المدارس



محافظ المنوفية يتفقد حملة القضاء على فيروس سى لطلاب المدارس



محافظ المنوفية يتفقد حملة القضاء على فيروس سى لطلاب المدارس