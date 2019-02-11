صور.. شباب بالشرقية يوزعون شنط "خضار وفاكهة" مجانا على الأسر الفقيرة

الشرقية – إيمان مهنى

بروح حماسية للمشاركة المجتمعية دشن شباب قرية الأسدية بالشرقية، حملة لتوزيع شنط "خضار وفاكهة" مجانا على الأسر الفقيرة لتخفيف ​العبء ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة، فى نطاق المركز، تحت إشراف الأجهزة التنفيذية والرقايبة، والتى تعاونت معهم فى تخصيص ملعب مركز الشباب لتجميع وتوصيل الطعام للأسر الأولى بالرعاية.

من داخل مركز شباب قرية الأسدية مركز أبو حماد وهى إحدى القرى الكبيرة ولها وحدة محلية تضم قرى توابع تتعدى ثلث سكان المركز، التقى "اليوم السابع" شباب حملة "يطعمون الطعام"، والذين يعملون فى حب ومشاركة من مختلف الأطياف والأعمار للتكافل الاجتماعى.

فيقول عمار الجد أحد الشباب مؤسس الحملة، بدأنا فى توزيع عدد بسيط من الشنط تحمل خضروات ولحوم، ثم تبنى كبار القرية الحملة وشاركوا فى العمل وبالتبرعات.

ويضيف أحمد صلاح صقر أحد المشاركين فى الحملة، يوم العمل يبدأ من الخميس، حيث تخرج سيارات من القرية بدون أجر نتوجه بها لأسواق العبور أو الصالحية، نشترى المستلزمات الأساسية من الخضار بأسعار الجملة، وأحيانا التجار يتبرعون بجزء من أرباحهم ويخفضون لنا الأسعار مشاركة منهم، فضلا عن تبرع الأهالى سواء من القرية أو من قرى أخرى كلا بحسب مقدرته، بكميات من محصول الزراعية أو لحوم أو دواجن.

زيقول أحمد عبدالوهاب، أما فى اليوم الثانى نتجمع بعد صلاة الجمعة فى مركز الشباب، حيث يتم توريد الخضروات والفاكهة، ويأتى الشباب والأطفال والشيوخ من معظم بيوت القرية، يقومون بتفريغ الأجوال وبتعبئة الشنط وهى تحمل احتياجات الأسبوع، ويكمل أحمد شحاتة يقوم فريق من الشباب بحمل هذه الشنط فى سيارة والمرور على الأسر كلا فى منزلة من بعد العشاء، حيث إننا نحرص على دعم ومساندة الأسر المستحقة والتى تمرض بظروف صعبة، ذلك بعد التحقق من أنها ضمن الأسر المستحقة.

ويكمل عاطف خليل رئيس مركز الشباب، إننا حاليا نعكف على تطوير الحملة بحيث يتم تحقيق التكافل الدائم لبعض هذه الأسر التى تمر بظروف صعبة، من خلال إقامة مشروعات صغيرة كشك أو غيره، حتى تستطع الوقوف على قدميها فى المستقبل.



































