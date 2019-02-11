صور.. رئيس مدينة أبورديس يوجه المعلمين بغرس قيم الانتماء فى عقول الطلاب

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تابع اليوم، أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة أبورديس، سير العملية التعليمية بمدرسة أبورديس الإعدادية للوقوف على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة بالتيرم الثانى، وحضر طابور الصباح وحى العلم مع هيئة التدريس بالمدرسة بحضور عماد الدين رمضان مدير المدرسة وجميع الطلاب والطالبات الذين إصطفوا بأرض الطابور لممارسة فقرات طابور الصباح، التى اشتملت على تدريبات رياضية للارتقاء بالمستوى البدنى والذهنى لهم.

ونقل رئيس المدينة فى كلمته بإذاعة المدرسة تهانى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء للطالبات والطلبة والمعلمات والمعلمين بمناسبة بدأ التيرم الثانى من العام الدراسى الجديد، متمنيا لهم كل التوفيق ووجه بضرورة الاهتمام البالغ بغرس قيم الولاء والانتماء للوطن فى قلوب وعقول ونفوس بناتنا وأبنائنا لأنهم مسقبل مصر والدرع الواقى لها، كما وجه رئيس المدينة مدير المدرسة بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة العامه بالمدرسة والعمل الدائم على الارتقاء به لإعطاء الطالبات والطلبة بيان عملى على اهتمامهم الدائم بالنظافة سواء فى المدرسة أو خارجها.

رئيس المدينة يتابع التمرينات الرياضية

طالبات المرحلة الاعدادية اثناء الطابور