video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 فبراير 2019 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور ..القوى العاملة: تدريب الشباب على المهن المستحدثة فى سوق العمل

الإثنين، 11 فبراير 2019 10:29 ص
صور ..القوى العاملة: تدريب الشباب على المهن المستحدثة فى سوق العمل محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بضرورة خلق فرص عمل جديدة من خلال دراسة المهن المستحدثة والتي يحتاجها سوق العمل بأعداد كبيرة فى الفترة الحالية.
 
وفى هذا الإطار عقد ياسر سعيد مدير المديرية اجتماعا مع رئيس جامعة قناة السويس الدكتور عاطف أبو النور، والدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض بالجامعة،  حيث تم بحث أوجه التعاون بين الجامعة والمديرية لتدريب شباب الخريجين الباحثين عن فرصة عمل من مختلف التخصصات على مهنة "جليس مسنين"، حيث تعد هذه المهنة من المهن الواعدة التي يتعطش لها سوق العمل سواء الداخلى أو الخارجى، كما أنها من المهن التى يتم منح تراخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة لها من خلال وزارة القوى العاملة.
 
وقد أبدت الجامعة موافقتها على التعاون مع المديرية فى هذا المجال من خلال أساتذة وكوادر كلية التمريض بالجامعة وإعداد مناهج وبرامج للتدريب التحويلي للخريجين من جميع التخصصات وتدريبهم بمركز التدريب التابع للمديرية بمدينة المستقبل،  مما يعد إضافة حقيقية للمهن المطلوبة بمراكز التدريب.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية يتفقدان مدرسة العربى للتكنولوجيا

وزير القوى العاملة: 2019 عام التدريب وملتقيات بكافة محافظات الجمهورية

محمد سعفان

القوى العاملة

الاسماعيلية




لا تفوتك
بسام راضى: كلمة الرئيس اليوم تضمنت رؤية مصر تجاه آليات تعزيز العمل الإفريقى

بسام راضى: كلمة الرئيس اليوم تضمنت رؤية مصر تجاه آليات تعزيز العمل الإفريقى

التعليم: الخميس آخر موعد للتقدم إلكترونيا بمسابقة "العقود المؤقتة" للمعلمين

التعليم: الخميس آخر موعد للتقدم إلكترونيا بمسابقة "العقود المؤقتة" للمعلمين

"الأخوة الأعداء".. عاصم عبد الماجد يهاجم الإخوان: هم سبب المصائب والقيادات تعاملوا بسذاجة وعناد واستعلاء ..وتليمة : أصبحوا عبء وضيعوا الشباب واستحوذوا على كل شئ وخبراء : الجماعة تتآكل خارجيا ولم يعد لها تأثير

"الأخوة الأعداء".. عاصم عبد الماجد يهاجم الإخوان: هم سبب المصائب والقيادات تعاملوا بسذاجة وعناد واستعلاء ..وتليمة : أصبحوا عبء وضيعوا الشباب واستحوذوا على كل شئ وخبراء : الجماعة تتآكل خارجيا ولم يعد لها تأثير

صور وفيديو.. "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد "قنبلة الضحك الذرية" مارى منيب الـ 114.. الراحلة بدأت حياتها كمطربة فى عمر الـ 14.. أسلمت فى السابعة من عمرها.. وأول أغنية غنتها "يا اخونا بردانين يا أهل الشفقة جعانين"

صور وفيديو.. "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد "قنبلة الضحك الذرية" مارى منيب الـ 114.. الراحلة بدأت حياتها كمطربة فى عمر الـ 14.. أسلمت فى السابعة من عمرها.. وأول أغنية غنتها "يا اخونا بردانين يا أهل الشفقة جعانين"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة