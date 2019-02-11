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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن البرنامج الجديد لدعم الصادرات

الإثنين، 11 فبراير 2019 12:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن البرنامج الجديد لدعم الصادرات مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب – إسلام سعيد
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لقاءات ومشاورات عدة شهدتها أروقة وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الوزراء للتوصل إلى برنامج جديد لدعم الصادرات المصرية، عقب إلغاء البرنامج السابق، وفى هذا الإطار يقدم اليوم السابع أسئلة وإجاباتها حول برنامج دعم التصدير وأهم المقترحات التى تجهزها المجالس التصديرية.

 

كم تبلغ متأخرات دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات؟

 

بحسب الأرقام المعلنة من قبل المجالس التصديرية فإن المتأخرات بلغت 19 مليار جنيه، فى الوقت الذى رفعت فيه الحكومة مخصصات صندوق دعم الصادرات إلى 4 مليار جنيه من 2.6 مليار جنيه لسداد المتأخرات.

 

كم المبلغ الذى سدده الحكومة للشركات ضمن متأخرات دعم التصدير؟

 

بلغت قيمة الصادرات الحاصلة على مساندة خلال العام المالى 2017/2018 حوالى  5.8 مليار دولار ، كما تم حتى الان اتاحة حوالى 2 مليار جنيه من اجمالى 4 مليارات جنيه مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات خلال العام المالى الحالى .

 

كم شركة تستفيد من برنامج دعم الصادرات الحالى؟

 

أكثر من 2000 شركة فى 7 قطاعات رئيسية هى الاكثر مساهمة فى الاقتصاد القومى تستفيد من البرنامج الحالى، وتشمل الصناعات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الاثاث والمصنوعات الجلدية والكيماوية .

 

ما هو آخر تعديل على برنامج دعم الصادرات الحالى؟

 

استحدث صندوق دعم الصادرات عدد من الإجراءات خلال شهر فبراير 2018 تضمنت عددا من القواعد الجديدة لصرف مبالغ الدعم المستحقة للمصدرين، وجاء من ضمن التعديلات فرض عقوبات على المصدرين الحاصلين على دعم دون وجه حق حيث يتم حرمانه من المساندة لمدة 6 أشهر ومضاعفة مدة الحرمان حالة التكرار.

 

ماذا نتج عن اجتماعات رئيس الوزراء مع المجالس التصديرية؟

 

اجتمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع المجالس التصديرية على مدار الأسبوعين الماضيين، وتم تكليف كل مجلس تصديرى بصياغه رؤيته ومقترحاته حول عمل برنامج جديد لدعم التصدير.

 

ما هى أهم مقترحات المجالس التصديرية لحل أزمة متأخرات الأعباء التصديرية؟

 

اقترحت المجالس التصديرية 3 سيناريوهات، لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتتضمن عمل مقاصة ضريبية مع مديونيات الشركات والدولة، أو الحصول على أذون خزانة يتم من خلالها الحصول على قروض بفوائد ميسرة، أو تسهيل الحصول على أراضي في مقابل تلك المستحقات لإجراء توسعات في مصانعهم، وفق ما صرح به نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب.


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