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سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة فى شمال سيناء

الإثنين، 11 فبراير 2019 06:57 ص
سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة فى شمال سيناء تجمع مياه الأمطار - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين
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تعرضت اليوم الاثنين، مناطق متفرقة بشمال سيناء لسقوط أمطار تراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة، وتسببت الأمطار فى تكوين تجمعات مياه محدودة فى شوارع مدن العريش والشيخ زويد.
 
وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة العريش، إنه جارى سحب المياه المتجمعة من الشوارع بمعدات مجلس المدينة وبالتعاون مع شركة المياه، لافتا إلى أنها لم تسبب فى أى إعاقة لحركة المرور.
 
ولم تتلقى غرفة عمليات شمال سيناء أى إخطارات بوجود حوادث، وتقرر استمرار رفع حالة الاستعدادات بمناطق وسط سيناء تحسبا لحدوث سيول.
 
 

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