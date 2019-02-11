رئيس المجلس الأفريقى لمكافحة الفساد: سنعزز التعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد

أديس أبابا (أ ش أ)

قال بيجوتو مياروم رئيس المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى المعنى بمكافحة الفساد أن المجلس سيعزز التعاون والعمل بشكل وثيق مع مصر خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى والتى تستمر لمدة عام.

وأضاف مياروم- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش أعمال القمة الأفريقية التى تختتم أعمالها اليوم الاثنين، فى أديس أبابا- أن المجلس الأفريقى سيقوم فى إطار هذا التعاون بتنظيم العديد من الأنشطة الأفريقية الكبيرة والفعاليات فى مصر بمجال مكافحة الفساد بالقارة.

وأكد المسئول بالاتحاد الأفريقى على أهمية تولى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد للعام 2019، مشيدا بالجهود التى يقوم بها الرئيس السيسى لدعم العلاقات مع الدول الأفريقية وتحقيق الاندماج بين دول القارة وهى الجهود التى توجت بتولى مصر قيادة الاتحاد، كما حيا ما يقوم به الرئيس السيسى من جهود لمكافحة الفساد.

وأوضح أن المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى المعنى بالفساد يتعاون بشكل متميز مع مصر من خلال الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وشدد على أن مصر تحتل مركزا مهما كممثل لشمال أفريقيا فى المجلس.