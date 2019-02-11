رئيس البريد: خدمات المحليات عبر البريد ستقدم تدريجيا بالمحافظات

كتبت: هبة السيد

أعلن عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد لليوم السابع، تعميم تقديم خدمات المحليات بالمحافظات تجريبيا، فور التأكد من سير الخدمة بشكل طبيعى من دون أى مشكلات، حيث يتم تقديمها بشكل تجريبى بمحافظة الاسكندرية.

كانت الهيئة قد أطلقت الخدمة بمنطقتى بريد الإسكندرية وبرج العرب كمرحلة أولى تمهيداً لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية، حيث تتيح للمواطنين طلب الحصول على العديد من خدمات المحليات والتى تصل إلى 35 خدمة عبر مكاتب البريد.

و تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة طموحة لتطوير الهيئة القومية للبريد، وذلك فيما يتعلق بالمكاتب وتحويلها لمركز للخدمات البريدية وتزويدها بأحدث نظم التكنولوجيا، وأيضا التوسع فى خدمات الهيئة لتشمل تقديم العديد من الخدمات الحكومية فى إطار خطة التحول الرقمى وكان آخرها إطلاق 35 خدمة للمحليات تجريبيا عبر مكاتب الهيئة فى الأسكندرية وذلك إلى جانب الخدمات البريدية والمجتمعية.

ويشهد العام الحالى بدء تقديم نحو 20 خدمة حكومية اليكترونيا خلال 18 شهر تباعا عبر خمس قنوات رئيسية وهى بوابة الحكومة الاليكترونية والهيئة القومية للبريد والتطبيقات الرقمية عبر "الموبايل" و"الكول سنتر"، مراكزخدمة المواطنين.

ويقدم البريد نحو 35 خدمة للمحليات تم إطلاقها تجريبيا عبر مراكز الخدمات البريدية فى محافظة الإسكندرية وعددها 186 مكتب وجارى حاليا التأكد من مدى سير الخدمة بشكل منتظم ومن دون شكاوىلتفعيل الخدمة فى جميع المحافظات.

من جهة اخرى قال الصغير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بشأن الجزء الخاص بعمليات التحول الرقمى فى تقديم خدمات عبر مكاتب البريد، إنها تتم بنجاح، كما تطلق الهيئة كل أسبوعين أو أكثر خدمة حكومية جديدة عبر مكاتبها.