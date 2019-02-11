video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 فبراير 2019 08:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بعد التأكد من انتظامها بالإسكندرية

رئيس البريد: خدمات المحليات عبر البريد ستقدم تدريجيا بالمحافظات

الإثنين، 11 فبراير 2019 08:01 ص
رئيس البريد: خدمات المحليات عبر البريد ستقدم تدريجيا بالمحافظات عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

أعلن عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد لليوم السابع، تعميم تقديم خدمات المحليات بالمحافظات تجريبيا، فور التأكد من سير الخدمة بشكل طبيعى من دون أى مشكلات، حيث يتم تقديمها بشكل تجريبى بمحافظة الاسكندرية.

كانت الهيئة قد أطلقت الخدمة بمنطقتى بريد الإسكندرية وبرج العرب كمرحلة أولى تمهيداً لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية، حيث تتيح للمواطنين طلب الحصول على العديد من خدمات المحليات والتى تصل إلى 35 خدمة عبر مكاتب البريد.

و تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة طموحة لتطوير الهيئة القومية للبريد، وذلك فيما يتعلق بالمكاتب وتحويلها لمركز للخدمات البريدية وتزويدها بأحدث نظم التكنولوجيا، وأيضا التوسع فى خدمات الهيئة لتشمل تقديم العديد من الخدمات الحكومية فى إطار خطة التحول الرقمى وكان آخرها إطلاق 35 خدمة للمحليات تجريبيا عبر مكاتب الهيئة فى الأسكندرية وذلك إلى جانب الخدمات البريدية والمجتمعية.

ويشهد العام الحالى بدء تقديم نحو 20 خدمة حكومية اليكترونيا خلال 18 شهر تباعا عبر خمس قنوات رئيسية وهى بوابة الحكومة الاليكترونية والهيئة القومية للبريد والتطبيقات الرقمية عبر "الموبايل" و"الكول سنتر"، مراكزخدمة المواطنين.

 ويقدم البريد نحو 35 خدمة للمحليات تم إطلاقها تجريبيا عبر مراكز الخدمات البريدية فى محافظة الإسكندرية وعددها 186 مكتب وجارى حاليا التأكد من مدى سير الخدمة بشكل منتظم ومن دون شكاوىلتفعيل الخدمة فى جميع المحافظات.

من جهة اخرى قال الصغير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بشأن الجزء الخاص بعمليات التحول الرقمى فى تقديم خدمات عبر مكاتب البريد، إنها تتم بنجاح، كما تطلق الهيئة كل أسبوعين أو أكثر خدمة حكومية جديدة عبر مكاتبها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاق مع شركة عالمية لصقل مهارات الكوادر فى البرمجيات

هيئة البريد: بطاقة الـ"25 جنيها" تشهد إقبالا من الشباب.. وتستخدم بموسم الحج

الهيئة القومية للبريد

برج العرب

التحول الرقمى

اخبار الاقتصاد

الخدمات الحكومية




لا تفوتك
بسام راضى: كلمة الرئيس اليوم تضمنت رؤية مصر تجاه آليات تعزيز العمل الإفريقى

بسام راضى: كلمة الرئيس اليوم تضمنت رؤية مصر تجاه آليات تعزيز العمل الإفريقى

التعليم: الخميس آخر موعد للتقدم إلكترونيا بمسابقة "العقود المؤقتة" للمعلمين

التعليم: الخميس آخر موعد للتقدم إلكترونيا بمسابقة "العقود المؤقتة" للمعلمين

"الأخوة الأعداء".. عاصم عبد الماجد يهاجم الإخوان: هم سبب المصائب والقيادات تعاملوا بسذاجة وعناد واستعلاء ..وتليمة : أصبحوا عبء وضيعوا الشباب واستحوذوا على كل شئ وخبراء : الجماعة تتآكل خارجيا ولم يعد لها تأثير

"الأخوة الأعداء".. عاصم عبد الماجد يهاجم الإخوان: هم سبب المصائب والقيادات تعاملوا بسذاجة وعناد واستعلاء ..وتليمة : أصبحوا عبء وضيعوا الشباب واستحوذوا على كل شئ وخبراء : الجماعة تتآكل خارجيا ولم يعد لها تأثير

صور وفيديو.. "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد "قنبلة الضحك الذرية" مارى منيب الـ 114.. الراحلة بدأت حياتها كمطربة فى عمر الـ 14.. أسلمت فى السابعة من عمرها.. وأول أغنية غنتها "يا اخونا بردانين يا أهل الشفقة جعانين"

صور وفيديو.. "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد "قنبلة الضحك الذرية" مارى منيب الـ 114.. الراحلة بدأت حياتها كمطربة فى عمر الـ 14.. أسلمت فى السابعة من عمرها.. وأول أغنية غنتها "يا اخونا بردانين يا أهل الشفقة جعانين"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة