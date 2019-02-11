دواوين الوزارات.. التعليم تعلن آخر موعد للتقدم إلكترونيا بمسابقة العقود المؤقتة

إعداد مدحت وهبة

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: الخميس آخر موعد للتقدم إلكترونيا بمسابقة "العقود المؤقتة" للمعلمين

فى ثانى أيام الفصل الدراسى الثانى.. حضور مرتفع للطلاب.. "التعليم" تعلن الطوارئ لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى غدا.. وتؤكد: تسليم الأجهزة والكتب فى معظم المحافظات.. و300 ألف سجلوا بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم: قرابة 300 ألف شخص سجلوا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

وزارة التضامن:

صور.. غادة والى تزور مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية وتحيل مديره للتحقيق

صور.. غادة والى تواجه سقوط الأمطار بمظلة خلال جولة مفاجئة بالإسكندرية

وزارة التموين والتجارة الداخلية:

"التموين" تتعاقد على استيراد 68 ألف طن أرز أبيض استعدادا لشهر رمضان

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: دول أوروبية وإفريقية طلبت الاستفادة من تجربة مصر بقوائم الانتظار

وزيرة الصحة: الانتهاء من فحص 29.5 مليون مواطن منذ انطلاق "100 مليون صحة"

وزارة الزراعة:

وفد من وزارة الزراعة يزور صربيا لفتح أسواق جديدة للموالح

شاهد فى دقيقة.. شروط الحصول على 3 أبقار بالتقسيط من "الزراعة"

"الزراعة" تحصن 750 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال 7 أيام

وزارة التعليم العالى

وزير التعليم العالى: "مبادرة بلو- ميد" لتعزيز الاقتصاد بحوض البحر المتوسط

وزارة الإسكان:

لأول مرة.. تخصيص أراض بالعلمين والعبور وبورسعيد والمنصورة الجديدة لـ«تعاونيات البناء».. رئيس الهيئة: ندرس زيادة القرض التعاونى لـ150 ألف جنيه بدلا من 50 ألفا.. وافتتاح أول نموذج للمدن التعاونية المنتجة قريبا

"الإسكان": بدء تسليم 360 وحدة بمشروع "دار مصر" فى دمياط الجديدة الأربعاء المقبل

قطع المياه عن 14 منطقة بمحافظة القاهرة لمدة 8 ساعات الثلاثاء المقبل

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة: 2019 عام التدريب وملتقيات بكافة محافظات الجمهورية

وزير القوى العاملة: قانون العمل الجديد يشجع على الانخراط فى القطاع الخاص

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف يعتمد صرف 20.7 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد

وزير الأوقاف: دورة فى المفاهيم الاستراتيجية والأمن القومى لمتدربى أكاديمية الدعاة

. وزارة البيئة

البيئة تنتهى من ربط مدخنتى محطة إنتاج كهرباء سيدى كرير بمنظومة الرصد الإلكترونى