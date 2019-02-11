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درجات الحرارة اليوم الإثنين 11-2-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 11 فبراير 2019 12:00 ص
درجات الحرارة اليوم الإثنين 11-2-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 10 18 

شبين الكوم 10 18

طنطا 10 18

دمنهور 09 17 

الإسكندرية 08 18      

بلطيم 11 17  

مطروح 09 18 

السلوم 10 17 

سيوة 08 17   

بورسعيد 11 18

دمياط 11 18

الزقازيق 10 18

الإسماعيلية 08 20

السويس 09 19

العريش 08 19

رفح 07 18

رأس سدر 11 19        

نخل 04 15    

نويبع 14 20   

طابا 11 17    

كاترين 01 11 

الطور 14 20   

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 13 21 

مرسى علم 14 20       

الفيوم 09 18  

بنى سويف 09 18       

المنيا 07 19    

أسيوط 07 19 

سوهاج 07 19 

قنا 09 20      

الأقصر 10 21 

أسوان 11 22  

أبوسمبل 12 22

الوادي الجديد 07 21   

شلاتين 16 22 

أبو رماد 17 22

رأس حدربة 18 21      

حلايب 18 20

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 26

المدينة 10 21

الرياض 08 23

المنامة 16 23   

أبوظبي 18 28 

الدوحة 17 24 

الكويت 10 18

دمشق 00 13  

بيروت 12 16  

عمان 02 10  

القدس 04 10 

غزة 10 17     

بغداد 08 17   

مسقط 20 25 

صنعاء 07 25  

الخرطوم 14 28 

طرابلس 11 19

تونس 09 18  

الجزائر 09 15

الرباط 08 18  

نواكشوط 19 33        

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 00 10

إسطنبول 09 12         

إسلام آباد 10 21       

نيودلهي 10 11 

جاكرتا 24 31 

بكين -06 04

كوالالمبور 22 33        

طوكيو 00 05  

أثينا 12 16    

روما 01 14    

باريس 00 09  

مدريد 02 14  

برلين 01 07   

لندن 03 08   

مونتريال -18 -11      

موسكو -01 01        

نيويورك -03 04        

واشنطن 02 04

 

 

 

 

 


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