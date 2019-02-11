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دراسة: استفتاء الانفصال دفع شركات بريطانية للاستثمار فى أوروبا

الإثنين، 11 فبراير 2019 09:18 ص
دراسة: استفتاء الانفصال دفع شركات بريطانية للاستثمار فى أوروبا بريكست
رويترز
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أظهرت دراسة أكاديمية اليوم الاثنين أن استفتاء الانسحاب البريطانى من الاتحاد الأوروبى فى 2016 دفع الشركات البريطانيا إلى زيادة كبيرة فى الاستثمارات بدول الاتحاد على حساب الانفاق فى الداخل.

وقال الباحثون فى مركز لندن للأداء الاقتصادى بكلية لندن للاقتصاد إن الاستفتاء أدى لزيادة صفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبى بين منتصف 2016 وسبتمبر 2018.

وتُرجم ذلك إلى زيادة بنحو 8.3 مليار استرلينى (10.7 مليار دولار) تركزت بالكامل تقريبا فى قطاع الخدمات. ورغم أن الباحثين لم يستطيعوا تأكيد ما إذا كان من الممكن لهذه المبالغ أن تُنفق فى بريطانيا لو لم يكن الانفصال، فقد أشاروا إلى تقارير إعلامية ومؤشرات من أبحاث تجارية على أن الإنفاق غالبا ما جاء على حساب بريطانيا.

وعلى الجانب الآخر، أشارت الدراسة إلى انخفاض 11% فى صفقات الاستثمار من الاتحاد الأوروبى إلى بريطانيا، بما تبلغ قيمته حوالى 3.5 مليار استرليني.

وقال أحد المشاركين فى الدراسة "تُظهر البيانات أن الخروج البريطانى جعل المملكة المتحدة أقل جذبا للاستثمار."

 

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