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خبيران عالميان فى جراحة المخ والأعصاب والأنف والأذن بالجلاء والمعادى العسكرى

الإثنين، 11 فبراير 2019 11:30 ص
خبيران عالميان فى جراحة المخ والأعصاب والأنف والأذن بالجلاء والمعادى العسكرى مجمع الجلاء الطبي - ارشيفية
كتب زكى القاضى
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يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، الأستاذ الدكتور سورين نيكولا الدايا فرنسى الجنسية، خبير جراحة المخ والأعصاب فى الفترة من 1 وحتى 9 مارس القادم.
 
كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الأستاذ الدكتور هشام زيتون خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحات  الرأس والرقبة والغدة الدرقية بالمملكة المتحدة، وذلك فى الفترة من 15 وحتى 24 مارس القادم.
 
وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يوميا، عدا يومى الخميس والجمعة  من كل أسبوع .
 
 
 

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