"حماية المستهلك" يطلق قافلة المحافظات من أسيوط لحل مشاكل المواطنين

كتب مدحت وهبة

يطلق جهاز حماية المستهلك، اليوم الاثنين، مبادرة قافلة المحافظات لحل شكاوى المستهلكين، بالصالة المغطاة، بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لحل شكاوى المواطنين المتعلقة بالشئون الاستهلاكية.

وكان اللواء راضى عبد المعطى، رئيس الجهاز قد أكد إنه تفعيلاً للمسئولية المجتمعية وتفاعلاً مع المبادرة الوطنية لرئيس الجمهورية "حياة كريمة" فان الجهات المشاركة من الشركات فى مبادرة "اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين"، قد بادروا بالإعلان عن تقديم مساعدات للأسر الأولى بالرعاية على هامش إطلاق المبادرة وذلك من خلال التنسيق مع جهاز حماية المستهلك وبالتعاون مع محافظة أسيوط ومديرية التضامن الاجتماعى.

واشار اللواء الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، الى حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على حل مشاكل المواطنين بسهولة وتذليل أى عقبات تواجهم، وأن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو عبر رقم الواتس آب 01030000602 لتلقى شكاوى المستهلكين بالمحافظات، أو رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880 وأيضا من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.