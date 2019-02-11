تعليم الشرقية: وصول التابلت وتسليمه للطلاب بعد إنهاء "بوليصة التأمين"

الشرقية - إيمان مهنى

أكد رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن المحافظة تسلمت حصتها من جهاز التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوى، وجارى توزيعة على الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة .

وأضاف عبد الحميد لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تسليم كل طالب الجهاز فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك، والتى من بينها عمل بوليصة تأمين قدرها 100 جنيه فى البريد .

وأضاف محمود يوسف، بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق ومشرف مشروع تدريب الطلاب والمعلمين، لـ"اليوم السابع"، إن كل طالب له إيميل خاص به يسلم لكل واحد مربوط على بنك المعرفة للتسهيل على الطلاب التعامل معه.