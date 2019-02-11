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ترامب: أعمل أكثر من أى رئيس أمريكى سابق تقريبا

الإثنين، 11 فبراير 2019 04:00 ص
ترامب: أعمل أكثر من أى رئيس أمريكى سابق تقريبا دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/
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 دافع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأحد، عن قضائه الكثير من "الوقت التنفيذي" خلال يومه، تعقيبا على تسريب لموقع "أكسيوس" الأمريكى الذى كشف عن قضاء ترامب أكثر من 60% من يومه فى "وقت تنفيذي".

وقال ترامب عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، إن "الإعلام تمّكن من الحصول على جدول عملي، وهو شيء سهل فعله، لكن كان ينبغى عليهم تغطيته بشكل إيجابى وليس بشكل سلبي".

وأضاف ترامب: "عند استخدام مصطلح وقت تنفيذى (فى الجدول)، فأنا أعمل (خلاله) بشكل عام ولا أرتاح.. فى الحقيقة أنا على الأرجح أعمل عدد ساعات أكثر من أى رئيس سابق تقريبا".

وتابع ترامب قائلا: "الحقيقة هى أنه عندما توليت منصب الرئيس كانت بلادنا تعيش حالة من الفوضى: جيش مستنزف، وحروب لا نهائية، وحرب محتملة مع كوريا الشمالية .. والضرائب المرتفعة، واللوائح الكثيرة، والحدود والهجرة، ومشاكل النظام الصحي، وأكثر من ذلك.. لم يكن أمامى خيار إلا العمل لساعات طويلة للغاية!".

ويأتى دفاع ترامب عن عادات عمله بعد أسبوع من نشر "أكسيوس" نُسَخًا من الجدول اليومى له، والذى أظهر قضاء ترامب نحو 297 ساعة فى "وقت تنفيذي" من بين 502 ساعة عمل منذ انتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر الماضي.

 


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