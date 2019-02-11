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بريطانيا وسويسرا توقعان اتفاقا تجاريا بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبى

الإثنين، 11 فبراير 2019 08:50 ص
بريطانيا وسويسرا توقعان اتفاقا تجاريا بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبى تيريزا ماى
لندن(رويترز)
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قالت وزارة التجارة البريطانية، إن بريطانيا وسويسرا ستوقعان اليوم الاثنين، اتفاقا بسمح باستمرار شروط التجارة التفضيلية بينهما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مما سيحمى علاقات تجارية بقيمة 32 مليار جنيه استرلينى (41.41 مليار دولار).

والتوقيع الرسمى للاتفاق، الذى سبق الإعلان عنه، من الخطوات الملموسة القليلة التى قطعتها بريطانيا لضمان استمرار جميع اتفاقات التجارة التى تستفيد بها حاليا بوصفها عضوا فى الاتحاد الأوروبى بعد الانسحاب منه الشهر المقابل.

وقال ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطانى "لن يسهم فى دعم الوظائف فى جميع أنحاء المملكة المتحدة فحسب، بل سيكون أساسا صلبا لنبنى عليه علاقات تجارية أقوى مع سويسرا بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبى."

كانت الحكومة قالت الشهر الماضى إنها تتوقع أن تكون الاتفاقات التى تحتاجها لتحل محل الترتيبات التجارية القائمة بين الاتحاد الأوروبى ودول ثالثة جاهزة بنهاية مارس.

وأعلنت لندن عن اتفاق مماثل مع إسرائيل وصفقتى اعتراف متبادل بتقييمات مطابقة المواصفات مع استراليا ونيوزيلندا.

 


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