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بدء تنفيذ التمرين البحرى العُمانى "خنجر حاد" بمشاركة عدد من الدول

الإثنين، 11 فبراير 2019 10:37 ص
بدء تنفيذ التمرين البحرى العُمانى "خنجر حاد" بمشاركة عدد من الدول السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان
مسقط (أ ش أ)
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بدأت البحرية السلطانية العُمانية اليوم الاثنين، فى تنفيذ التمرين البحرى (خنجر حاد) فى بحر عمان، والذى تستمر فعالياته حتى الرابع عشر من الشهر الجارى، وذلك بإسناد من طائرات سلاح الجو السلطانى العُمانى ومشاركة مجموعة من السفن التابعة لبحريات عدد من الدول الصديقة.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن تنفيذ التمرين يأتى فى إطار الخطط التدريبية السنوية التى تنتهجها البحرية السلطانية العُمانية، وخطط تبادل الخبرات مع الدول الصديقة فى كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العُمانية ومنتسبيها فى مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى والمهام الوطنية المنوطة بها.

وقد أبحرت السفن والأطقم المشاركة فى فعاليات هذا التمرين من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية، متوجهة إلى مسرح العمليات البحرى المحدد لتنفيذ التمرين، حيث تجرى العديد من الفعاليات العسكرية البحرية المشتركة بين السفن والأطقم المشاركة وفقا للخطة المرسومة للتمرين.

 


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بدء تنفيذ التمرين البحرى العمانى "خنجر حاد" بمشاركة بحريات عدة دول

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