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الكنائس تبدأ أسبوع الصلاة من أجل الوحدة تحت شعار "اتبع البر".. اليوم

الإثنين، 11 فبراير 2019 06:00 ص
الكنائس تبدأ أسبوع الصلاة من أجل الوحدة تحت شعار "اتبع البر".. اليوم مجلس كنائس مصر
سارة علام
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يبدأ مجلس كنائس مصر اليوم الإثنين، احتفاليته السنوية المعروفة باسم "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية"، حيث دأبت الكنائس المسيحية على تنظيم اجتماعات صلاة مشتركة تستضيفها كل كنيسة بالتناوب، ويتشارك فيها ممثلون عن كل الطوائف.
 
يبدأ الأسبوع من اليوم الإثنين وحتى يوم الإثنين 18 فبراير وتشارك فيه كل الكنائس الأعضاء من الطوائف الثلاثة الأرثوذكس والإنجيلية والكاثوليك، وفى منتصف الأسبوع يلقى البابا تواضروس عظته الأسبوعية من كنيسة الجيوشى بشبرا ضمن فعاليات الأسبوع.. يأتى ذلك بهدف تدعيم أواصر الوحدة بين الكنائس المسيحية فى مصر.
 
وفي نفس السياق، تطلق كنائس مدينة القدس أسبوعًا للصلاة من أجل الوحدة المسيحية، بدًأ من يوم السبت ١٩يناير الجاري وحتى يوم الأربعاء 27 من الشهر ذاته.
 
ويأتي شعار أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لهذا العام تحت عنوان "اتَّبع البَّر ثُمَّ البرّ"، ويتم عادة الاحتفال بهذا الحدث بعد أسبوع من التاريخ الرسمي، وذلك لإعطاء المجال للأرمن بالقدس بالاحتفال بعيد الغطاس.
 
 

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