القمر قرب كوكب المريخ بسماء الوطن العربى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

يرصد بسماء الوطن العربى الليلة وقوع القمر بالقرب من كوكب المريخ فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، وإلى جانب المريخ سيقع كوكب أورانوس ولكنه سيكون خافتًا وغير مرئى للعين المجردة، لذلك يفضل استخدام المنظار الثنائى أو تلسكوب صغير لرؤيته.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، عن أن كوكبى المريخ وأورانوس فى الوقت الحالى قريبين من بعضها البعض فى قبة السماء، وعند توجيه المنظار نحو المريخ سوف يظهران فى نفس مجال الرؤية، بالإضافة إلى النجم "اوميكرون بيسكوم"، وهذه الأجسام الثلاثة سوف تصنع مثلث سماوى جميل مشاهد أيضًا من خلال المنظار.

وتابع التقرير: وسيظل المريخ بالقرب من اورانوس خلال الأسبوع المقبل وهى فرصة مثالية لاستخدام المريخ لتحديد موقع اورانوس.

وبالمناسبة فإن المريخ يتحرك نحو الشرق أمام المجموعات النجمية فى دائرة البروج فى اتجاه كوكب أورانوس، وسوف يقع الكوكبين فى حالة اقتران مساء 13 فبراير الجارى حيث سيفصل بينهما درجة واحدة مع عبور المريخ ظاهريًا شمال أورانوس.

وسيلاحظ فى مساء اليوم الإثنين أن القمر ابتعد عن المريخ وأورانوس مندفعًا نحو الشرق وهى حركته الطبيعية أثناء دورنه حول الأرض.