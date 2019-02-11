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القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى يقوم بأول زيارة لأفغانستان

الإثنين، 11 فبراير 2019 06:31 ص
القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى يقوم بأول زيارة لأفغانستان باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى
كابول (رويترز)
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وصل باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى إلى أفغانستان، اليوم الاثنين، فى أول زيارة يقوم بها بعد توليه منصبه، وقال إن من المهم مشاركة الحكومة الأفغانية فى المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 17 عاما.

وقال شاناهان لمجموعة صغيرة من الصحفيين المسافرين معه فى هذه الزيارة التى لم يعلن عنها مسبقا " من المهم مشاركة الحكومة الأفغانية فى المحادثات المتعلقة بأفغانستان".

وأضاف أن الولايات المتحدة لها مصالح أمنية مهمة فى المنطقة وتريد الاستماع من القادة على الأرض ، وحل شاناهان محل جيم ماتيس الذى استقال فى ديسمبر بسبب خلافات بشأن السياسة مع الرئيس دونالد ترامب. وسيلتقى مع مسؤولين عسكريين أمريكيين والقيادة الأفغانية بما فى ذلك الرئيس أشرف غني.

 


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