الشرطة الإندونيسية تعتذر عن استخدام ضباط ثعبانا خلال تحقيق فى بابوا

رويترز

اعتذرت الشرطة الإندونيسية وتعهدت باتخاذ إجراءات تأديبية بعد أن لف ضباط ثعبانا حول رقبة مشتبه به لإجباره على الاعتراف خلال استجواب فى منطقة بابوا فى أقصى شرق البلاد.

وأظهر تسجيل مصور نشر على الإنترنت رجلا وهو يخضع للاستجواب بشأن هواتف محمولة مسروقة وهو يجلس ويداه مكبلتان خلف ظهره ويصرخ فى فزع فيما قام ضابط بدفع ثعبان نحو وجهه.

وسأل ضابط الرجل الذى ظهر أغلب الوقت وهو يتلوى على الأرض "كم مرة سرقت هواتف محمولة؟" ورد المشتبه به بعد ذلك بالقول "مرتين فحسب". وخلال التسجيل يمكن سماع صوت يأمر الرجل بأن يفتح عينيه وهدده فى مرحلة من المراحل بوضع الثعبان في فمه وداخل بنطاله.

وأصدر تونى أناندا سوادايا قائد شرطة جاياويجايا اعتذارا فى بيان وقال "لم يكن المحقق محترفا فى أداء وظيفته". وأضاف أن الضباط كانوا يتصرفون من تلقاء أنفسهم لمحاولة انتزاع الاعتراف مشيرا إلى أن الثعبان لم يكن ساما.

وقال "لقد اتخذنا إجراءات صارمة مع الأفراد" مضيفا أنهم لم يهاجموا الرجل بدنيا. وقال المتحدث باسم شرطة بابوا أحمد مصطفى كمال إن القضية تخضع للتحقيق من وحدة الشؤون الداخلية وإذا ثبت ارتكاب مخالفات للقانون أو لقواعد العمل سيتم اتخاذ إجراءات بحقهم.