الرئيس التونسى يبحث مع رئيسة إستونيا علاقات التعاون بين البلدين

تونس /أ ش أ/

بحث الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، مع نظيرته بدولة إستونيا كيرستى كاليوليتد علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها فى كافة المجالات على المستوى الثنائى ومتعدد الأطراف؛ لاسيما فى أفق ترشح البلدين لنيل مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي.

وأوضح بيان للرئاسة التونسية، الأحد، أن ذلك جاء خلال لقائهما على هامش القمة الأفريقية حيث تمت دعوة رئيسة استونيا كضيفة شرف للقمة، واستعرض الجانبان عدد من القضايا من بينها النهوض بأوضاع المرأة ودعم مكانتها وتعزيز دورها فى المجتمع والتعاون الأوروبى - الإفريقي، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية والتعاون فى المجالات الرقمية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة، كما بحث عدد من المسائل المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الدولى ومؤسسات الاتحاد الإفريقى وحل النزاعات فى القارة.