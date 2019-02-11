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الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 11 درجة

الإثنين، 11 فبراير 2019 11:10 ص
الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 11 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد،  تكون كثيفة على بعض المناطق ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح اغلبها جنوبيه شرقيه معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية ، أما عن حالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شرقية إلى شمالية غربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

 

 


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