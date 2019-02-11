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استطلاع أمريكى: أغلبية تعتبر التغير المناخى التهديد الأكبر للأمن الدولى

الإثنين، 11 فبراير 2019 11:44 ص
استطلاع أمريكى: أغلبية تعتبر التغير المناخى التهديد الأكبر للأمن الدولى تأثير تغير المناخ
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "US News" الأمريكية، إن التغير المناخى ينظر إليه باعتباره التهديد الأكبر للأمن الدولى وفقا لاستطلاع جديد للرأى العام فى 26 دولة، أعرب المشاركون فيه عن قلق من الهجمات الإلكترونية والإرهاب وكوريا الشمالية وروسيا والولايات المتحدة.
 
 
 
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذى أجراه مركز بيو، والتى نشرت أمس الأحد، أن المشاركين فى الاستطلاع من 13 دولة يرون التغير المناخى باعتباره التهديد الدولى الأول.
 
 
 
وقال جاكوب بوشتر، مساعد مدير مركز بيو للأبحاث، إنهم بشكل عام رأوا أن المخاوف المتعلقة بالمناخ ولاسيما التغير المناخى العالمى كان فى قمة القائمة أو فى المقدمة مع الإرهاب خلال السنوات الخمس التى ظلوا يطرحون فيها هذه الأسئلة.
 
 
 
وفى ثمانية دول، جاء الإرهاب، ولاسيما تنظيم داعش، فى مقدمة التهديدات العالمية وفقا للاستطلاع، بينما اعتبر المشاركون فى أربعة دول منها الولايات المتحدة واليابان أن الهجمات الإلكترونية هو الخطر الأكبر.
 
 
 
ورأى المشاركون فى دولة واحدة وهى بولندا إن قوة ونفوذ روسيا هو التهديد الأكبر فى العالم. أما عن التهديدات الأخرى فشملت البرنامج النووى لكوريا الشمالية ووضع الاقتصاد العالمى وقوة ونفوذ الصين.
 
 
 
وأشار بوشتر إلى أنه فى حين أن قوة ونفوذ الصين لا تعتبر بشكل عام تهديد كبير فى أغلب الدول التى شملها الاستطلاع، إلا أنهم رأوا ثباتا فى السؤال المتعلق بالصين فى العامين الأخيرين، لكن الناس بشكل عام لا يرون الصين تهديدا كبيرا لبلدهم.
 

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