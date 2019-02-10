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2 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه مدينة سوهاج خلال 3 سنوات

الأحد، 10 فبراير 2019 06:31 م
2 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه مدينة سوهاج خلال 3 سنوات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ، عن قيام الشركة بإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز ومدينة سوهاج منذ بداية عمل الشركة عام 2010 حتى الان بقيمة 18.7 مليون جنيه ، وأن مدينة سوهاج تأثرت بالسدة الشتوية خلال الفترة التى استمرت من 28 ديسمبر 2018 حتى 19 يناير 2019 حيث استقبل الخط الساخن 208 بلاغ انقطاع وضعف مياه شرب بمدينة سوهاج ، خلال تلك الفترة وان الشركة قامت بالدفع بسيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتاثرة.
 
وأكد رئيس مياه سوهاج  فى بيان له ، أنه حول ما أثير خلال الشهر الماضى خلال انقطاع المياه عن مدينة سوهاج ،  بسبب كسر خط مياه 12 بوصة بشارع الحرية بحى غرب فان ذلك يرجع الى وجود الخط على عمق 3 متر اسفل خط غاز طبيعى وخط صرف صحى مما أدى الى صعوبة استخدام معدات الحفر والقيام بالحفر يدوياً، وأن شبكات مياه مدينة سوهاج يتم احلالها وتجديدها سنوياً وانه من المخطط استكمال خطة الاحلال والتجديد للشبكات المتهالكة والتى يبلغ طولها 10 كيلو متر باقطار 12 بوصة و 18 بوصة خلال الاعوام القادمة وفقاً للاعتمادات المتاحة.
 
وأوضح اللواء محمد بدرى ، انه تم إحلال وتجديد أجزاء كبيرة من شبكات مياه مدينة سوهاج خلال الفترة السابقة وتم مطالبة المواطنين بنقل التوصيلات الى الخطوط الجديدة الا ان عدم قيام بعض المواطنين بالتوصيل على الخطوط الجديدة أدى الى الاستمرار فى ضخ المياه للخطوط القديمة المتهالكة التى تعانى من كسورات متكررة ، مضيفا انه تم تنفيذ وصلات منزلية ومد وتدعيم لشبكة مياه سوهاج بتمويل من احدى المؤسسات  بقيمة 8.4 مليون جنيه كما انه تم تخصيص مبلغ 1.5 مليون جنيه لاحلال وتجديد شبكات مياه مدينة سوهاج خلال العام 2019/2020 كما تم ادراج احلال وتجديد شبكات مياه مدينة سوهاج بمشروعات البنك الدولى للتنمية المحلية بتمويل يبلغ 12 مليون جنيه حيث يتم البدء فى التنفيذ اعتباراً من يوليو القادم ولمدة ثلاث سنوات كما تم إدراج إحلال وتجديد شبكة مياه مدينة سوهاج بالمشروعات الممولة من الاتحاد الاوروبى بقيمة 69 مليون جنيه ، حيث يبدأ العمل بها فى يوليو 2020 ويتم الانتهاء منها خلال ثلاث سنوات.
 
 
 

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